اللجنة النسائية في «محمد بن راشد للإسكان».. مبادرات مجتمعية

تأسست عام 2010 وتتألف من 9 عضوات من مختلف القطاعات.. إنها اللجنة النسائية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي تهدف في المقام الأول إلى تنظيم أنشطة خاصة بالموظفات مثل إحياء المناسبات الخاصة بالمرأة وتحديد احتياجات واقتراحات الموظفات بهدف تطبيقها، فضلاً عن الاحتفال بالمناسبات الشعبية والوطنية والدينية مثل ليلة النصف من شعبان واليوم الوطني ويوم الشهيد والأعياد، فضلاً عن يوم الأم ويوم المرأة الإماراتية، وغيرها من المناسبات.

وفي الإطار قالت سارة المدني، رئيسة اللجنة النسائية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن الهدف من إحياء هذه المناسبات هو بث السعادة في نفوس الموظفين والموظفات، كما تسعى اللجنة إلى الاستجابة للمبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة، وتدعمها وتشارك فيها بفاعلية مثل إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن 2017 عام الخير، حيث أطلقت اللجنة مبادرات تتماشى مع هذا الإعلان، من ضمنها مبادرة «طبق الخير».

وأضافت أن اللجنة ستطرح مبادرة مبتكرة خلال العام المقبل، مؤكدةً أن مؤشر السعادة قد ارتفع لدى الموظفين والموظفات بشكل لافت، بحسب ما أثبتته إحصائيات الموارد البشرية بالمؤسسة بسبب تفاعلهم مع مبادرات اللجنة.

وأوضحت أنه نظراً إلى طبيعة المجتمع الإماراتي، فإن المرأة تفضل الخصوصية، لذا تحرص اللجنة على توفير الخصوصية لهن من ناحية تنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية، وتنظيم رحلات جماعية الموظفات فقط، ليشعر بالأريحية، ويتمكن من الانطلاق بسعادة بعيداً عن أعين الرجال.