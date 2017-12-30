«تاكسي دبي» تدشّن الكشك الرقمي لتعزيز الخدمات الذكية لسائقيها

دشنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات «الكشك الرقمي» لسائقيها، بهدف تسهيل إجراءات المعاملات والخدمات المقدمة لهم بطريقة أكثر تطوراً وكفاءة وسرعة، من خلال حلول تكنولوجية ذكية تسهم بشكل فعّال في توفير بيئة عمل تفاعلية ومتطورة.

وقال عمار البريكي مدير إدارة الموارد والدعم المؤسسي في مؤسسة تاكسي دبي، إن الكشك الرقمي يعمل عن طريق تطبيق ذكي يتم تحميله على الهواتف الذكية يستطيع السائق من خلاله التقديم على طلبات الإجازة، أو شهادة الراتب، أو معلومات عن التأمين، نتائج الاختبارات، خارطة دبي، الإبلاغ عن حادث مروري وغيرها من الطلبات المتعلقة بالسفر ورخصة القيادة.

ويتم استلامها بعد ذلك من الكشك الرقمي المتوفر في المبنى الرئيسي للمؤسسة، بالإضافة إلى أن التطبيق يتميز بوجود خاصية الطوارئ وهي عبارة عن استغاثة مبكرة تربط السائق بمركز التحكم في حالات الطوارئ والأزمات، بحيث يتم تحديد موقع المركبة لتقديم الدعم والمساعدة.

وأضاف: إن تدشين الكشك الرقمي للسائقين يأتي في إطار تعزيز ودعم مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها الحكومة الرشيدة بأن تكون دبي الأذكى والأسعد عالمياً، وتأتي في سياق تجسيد الغاية الاستراتيجية الأولى لهيئة الطرق والمواصلات «دبي الذكية»، فضلاً على أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بسائقيها وتقدر كل ما يقدمونه من جهود مميزة.

مؤكداً أن المؤسسة تعمل على وضع الخطط المستقبلية وتطوير الحاضر بما يتلاءم مع احتياجات موظفيها وسائقيها ومتعامليها وفقاً لتوقعاتهم بما يتوافق مع أرقى المعايير وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وأن هذه المبادرة تعد نقلة نوعية تسهم في تعزيز الخدمات المميزة التي تقدمها المؤسسة، حيث تخطو خطوات واسعة وتسجل إنجازات كبيرة في أنظمة المعلومات، وتقوم على بلورة مسائل وأساليب مبتكرة في سبيل تقديم خدمات ذكية وتعزيز التحول الرقمي.