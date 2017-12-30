«ربيع مصفوت».. مشهد تراثي ترفيهي ينعش السياحة المحلية

استقطبت الفعاليات التراثية بمهرجان ربيع مصفوت في دورته الأولى الذي يقام في حديقة ورقة بمنطقة مصفوت الأهالي والزوار وأسهمت في تشجيع السياحة المحلية في المنطقة، وتشهد فعاليات المهرجان مسابقات تراثية وألعاباً شعبية وعروضاً فلكلورية من فرق الفنون الشعبية.

حيث تستقطب حوالي 2500 شخص يومياً في كل شهر ديسمبر بمشاركة فاعلة من سكان المنطقة والرعاة من القطاعين العام والخاص والمتطوعين.

تشجيع السياحة

وفي السياق قال سيف بن غدير الكتبي مدير مركز سعادة المتعاملين التابع لدائرة البلدية والتخطيط في مصفوت إنه تم تنظيم المهرجان بناء لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بهدف تشجيع السياحة الداخلية واستقطاب الزوار وإيجاد برامج للأهالي في منطقتي مصفوت ومزيرع،.

حيث تم رصد مبلغ 250 ألف درهم جوائز للسحوبات اليومية لبرامج المسابقات والأنشطة التراثية التي تقام في حديقة ورقة، كما تم تنظيم القرية التراثية التي شارك بها الأسر المنتجة وسيدات الأعمال من سكان المنطقة بعرض منتجات تراثية تعكس تراث المنطقة وعراقة الماضي والجذور المتأصلة في تاريخ المنطقة، كما ويهدف المهرجان بتعريف الجيل الجديد بتراث الآباء والأجداد وأهمية الحفاظ عليه.

وذكر بن غدير ان فعاليات المهرجان تستمر لمدة شهر وتشمل مواضع عديدة، حيث تستهل بالأسبوع التراثي ثم الأسبوع الرياضي والأسبوع الثقافي والأسبوع العائلي والأسبوع العلمي، مؤكداً ان المهرجان لاقى نجاحاً كبيراً نتيجة للإقبال اليومي على الفعاليات خلال عطلة الربيع.

لافتاً بأنه حرصت إدارة المهرجان على تنوّع الأنشطة وتخصيص أسبوع لفعاليات محددة، وذلك لنيل رضا الجميع واستقطاب عدد أكبر من الجمهور وتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع والاهتمام بالأنشطة التي تجد استحساناً من الأسر.

كما يتم إجراء السحب على جوائز قيمة بالإضافة إلى مسابقات ثقافية مصاحبة تقام على مسرح في الهواء الطلق يبرز جمال وطبيعة منطقة مصفوت، وتنظيم مسابقات الطهي للسيدات بعرض مهارتهن في الطهي الشعبي والعربي.

الاهتمام بالتراث

وأكد الكتبي بأن المهرجان نظم من أجل الترويج للمنطقة وتعريف منجزاتها أمام الزوار والتركيز على عرض التراث الإماراتي وإيجاد أنشطة للطلبة وإشغال أوقات فراغهم خلال العطلة الدراسية وأن نجاح المهرجان يكمن في تفاعل الجمهور مع الأنشطة التراثية وإعجابهم بها من فنون ووجدت القرية التراثية إشادة من الزوار على ما تحتويه من معروضات تراثية.

مشيراً إلى اهتمام القيادة الرشيدة بأهمية الحفاظ على التراث وتعريف الشباب به، موضحاً ان هناك37 أسرة منتجة تقوم بعرض المأكولات الشعبية والعسل إضافة إلى الملابس والأزياء التراثية، كما نالت العروض السينمائية التي خصصت للأطفال إعجاب الأسر ونشرت جواً من الفرح وسط الأهالي، وتنظيم سحوبات يومية لتقديم جوائز نقدية للفائزين في المسابقات وأجهزة إلكترونية.

وأفاد الكتبي انه لأول مرة تنظم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مهرجان الربيع في منطقة مصفوت، مؤكداً ان هذه التجربة وجدت صدى طيباً وعكست التطور الذي تشهده المنطقة وحاجتها للأنشطة الترويجية والسياحية لجذب الزوار من خلال الفعاليات التراثية والشعبية. وأشار بأنه تم تخصيص الأسبوع الأخير للمهرجان بعنوان «العودة للمدارس» ويتضمن مسابقات علمية لطلبة المدارس.