«مرضى السرطان» ترفع رصيد جوائزها

فازت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان»، المؤسسة الخيرية ذات النفع العام المعنية بمكافحة السرطان، بجائزتين من «جوائز العطاء العالمية»، خلال «المؤتمر العالمي للاستدامة»، وذلك تقديراً لجهودها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز التمويل ونشر الوعي حول السرطان، ليرتفع بذلك رصيد الجمعية إلى خمس جوائز منذ بداية العام الجاري.

وحصدت الجمعية أولى جوائزها عن فئة «أفضل برنامج شامل للعطاء» عن مبادرة «عربة أمل»، التي أطلقتها بهدف تسهيل التبرع لصالح الأطفال المصابين بالسرطان، فيما نالت الثانية عن جائزة فئة «أفضل مبادرة فاعلة للمسؤولية الاجتماعية للشركات» عن مبادرة «اليوم الصحي للقافلة الوردية»، التي أطلقتها الجمعية بهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، وتوفير الفحوص الطبية المجانية للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء الدولة خلال مسيرتها السنوية.

وأعرب منظمو مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان عن فخرهم بحصولهم على العديد من الجوائز المرموقة تقديراً لجهودها خلال «عام الخير» الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسلط الضوء على خدمات الدعم المالي والمعنوي والنفسي التي توفرها الجمعية لمرضى السرطان منذ إنشائها في العام 1999.

تقدير

وفي هذا الشأن، قالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «نحن سعداء بهذا التكريم، الذي يأتي تقديراً لجهود فريق عملنا في التوعية بالسرطان، وتوفير الدعم المعنوي والمالي لمرضى السرطان وذويهم، إذ يسهم اعتراف العديد من الجهات المؤثرة والفاعلة بجهودنا، وتكريمهم لنا، بتحفيزنا لبذل المزيد من الجهود في نشر رسالتنا، وأؤكد بالنيابة عن جميع أفراد طاقم عمل الجمعية أن أعظم مكافأة ننالها هي تمكننا من دعم ومساعدة مرضى السرطان في الإمارات بجميع فئاتهم العمرية وجنسياتهم».