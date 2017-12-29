محمد بن زايد يعزي الرئيس المصري بضحايا الهجوم الإرهابي في حلوان

المصدر:
  • وام
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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عن خالص عزائه ومواساته فى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان.

وأكد سموه تضامن دولة الامارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية ووقوفها إلى جانبها في التصدي لظاهرة الإرهاب.. داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويجنبهم كل مكروه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس المصري عن تقديره العميق لمواقف دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا .. مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تعترض الأمة وفي مقدمتها آفة الإرهاب.

 

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