شاهد.. الجناح الجوي في شرطة دبي ينقذ شخصاً في منطقة صحراوية

تمكن مركز الجناح الجوي في شرطة دبي من تقديم المساعدة إلى شخص علقت سيارته في رمال منطقة صحراوية بالقرب من منطقة اللسيلي، وبعد عملية البحث ومسح المنطقة باستخدام الطائرة العامودية والكاميرات الحرارية تم العثور الشخص وتوجيه الدوريات الى موقع السيارة لتقديم المساعدة له.

وكان مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي قد تلقى بلاغاً مساء أمس، من شخص يفيد بان سيارته قد علقت في منقطة صحراوية وبحاجة إلى مساعدة.