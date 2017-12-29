اختتام حملة «سقيا الإمارات» و«خيرية محمد بن راشد» التطوعية

اختتمت مؤسسة «سقيا الإمارات» ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملتهما التطوعية لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية مستدامة في محافظات قنا والأقصر وأسوان في صعيد مصر بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي ونادي دبي للصحافة.

وتأتي الحملة تحقيقاً لأهداف عام الخير 2017 واستعداداً لاستقبال عام زايد 2018 وشارك فيها مجموعة من متطوعي هيئة كهرباء ومياه دبي ونخبة من الإعلاميين بالتعاون مع نادي دبي للصحافة.

وامتدت الحملة على مدار 8 أيام وشملت مشاريع لتركيب شبكات توزيع مياه الشرب في كل من كوم أمبو ومنطقة خور عواضة وقرية حاجر بمركز أرمنت والعديد من القرى الأخرى في صعيد مصر إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشاريع تأهيل محطتين لتنقية المياه في منطقة أبو الريش القبلي في محافظة أسوان ونجع الغرد في محافظة الأقصر.

وشملت أيضاً تنفيذ عدة مشاريع تشغيلية تنموية نفذتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومنها توزيع قوارب للصيد ومشروعات للأشغال اليدوية والخياطة وغزل النول بالإضافة إلى حملة التدفئة الشتوية التي تشمل توزيع بطانيات على أهالي القرى. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين المستهدفين من مشاريع المياه والمشاريع التشغيلية التنموية ومشروع التدفئة 170 ألف مستفيد.