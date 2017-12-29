افتتاح 4 فلل نموذجية للعرض في حي القوز السكني

افتتح معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وأعضاء المجلس فلل «الموكاب» أمام مستفيدي حي القوز السكني في دبي.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي أن افتتاح 4 مساكن نموذجية للعرض في حي القوز السكني نهدف من خلاله إلى تمكين المستفيدين من التعرف إلى تفاصيل الحي السكني الخاص بهم، واختيار النماذج السكنية التي تتناسب واحتياجاتهم، إلى جانب تسخير كل الإمكانيات والطاقات أمام جعل هذا الحي من الأحياء النموذجية التي ترتقي وطموحات المواطنين.

ومما سيسهم بالتأكيد في رفع مؤشر السعادة لدى قاطنيه، فضلاً عن تعرفهم على كل تفاصيل المساكن مع إمكانية اختيار النموذج السكني المناسب والموقع، من خلال التطبيق الذكي الخاص بذلك الذي يمكنهم من عملية اختيار النموذج والموقع المناسبين.

تفاصيل

ويقع مشروع حي القوز السكني في إمارة دبي بمنطقة القوز 2 بالقرب من شارع الخيل ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستريكت ون وداون تاون دبي، إلى جانب قربه من برج خليفة وشارع الشيخ زايد بدبي، ويضم المشروع 159 مسكناً، ويمتد على مساحة أرض تبلغ 900600 متر مربع، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع 76%،.

ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الثاني من العام المقبل، حيث يستهدف البرنامج من خلال هذه النماذج زيارة عدد 159 مواطناً، للاطلاع المباشر على كل النماذج الذي تم إنشاؤها بكل تفاصيلها من مواد التشطيب وتوزيعات الأثاث المختلفة التي تتناسب مع الأذواق كافة.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المستفيدين بمميزات المساكن في حي القوز السكني الذي يضم تصاميم متنوعة، تتألف جميعها من طابق أرضي وأول، وتضم أربع غرف نوم، إذ راعى البرنامج التنوع المعماري في تصاميم الوحدات السكنية في المشروع الذي يتضمن أربعة نماذج مختلفة للوحدات السكنية، هي طراز متوسطي بواقع 40 وحدة سكنية، وطراز حديث بواقع 40 وحدة سكنية، وطراز أندلسي يضم 40 وحدة سكنية، إلى جانب 39 وحدة سكنية من الطراز الإسلامي، وتبلغ مساحة البناء لكل وحدة سكنية 375 متراً مربعاً.

معايير

ويستوفي المشروع، كبقية مشاريع البرنامج السكنية، معايير استدامة واشتراطات بيئية عالمية التي يطبق البرنامج فيها معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة في جميع مشاريعه السكنية، وتضم معايير استدامة سبعة معايير رئيسة، هي نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكامل والمياه الثمينة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء والممارسات المبتكرة.

ويقدم البرنامج في حي القوز السكني نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوافر فيها معايير الاستدامة بأسعار في متناول مواطني الإمارة، وسيتمكن المستفيدين من مساكن حي القوز السكني من حجز مواقع مساكنهم عبر نظام أحياء زايد الذكي الذي يمكّن المستفيدين من المساكن التجول الافتراضي، وإمكانية حجز المساكن على حدة والدخول عبر كل مسكن، والتعرف إلى مساحاته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط، ثم حجزه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل.

نموذج

ويستطيع مواطنو الدولة التقديم على مسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق، من خلال تعبئة نموذج الطلب عبر تطبيق البرنامج والموقع الإلكتروني، أو في أحد مراكز سعادة المتعاملين بدبي والمنطقة الشمالية والشرقية.