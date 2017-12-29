عبدالله بن زايد يشيد بمستوى التشاور مع مصر لمواجهة تحديات المنطقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية. وأشاد سموه بمستوى التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب، مشيراً سموه إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية. وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة العربية والمستويين الإقليمي والدولي وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية المصري، مؤكداً سموه عمق العلاقات المشتركة التي تربط بين البلدين الشقيقين منذ عقود من الزمن.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري تميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والتي تحظى بدعم ورعاية قيادة البلدين، مشيراً إلى الحرص على مواصلة العمل لتطويرها في شتى المجالات.