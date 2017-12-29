حماية المستهلك : لا تهاون مع الإعلانات التجارية المضللة

أكدت موزة المهيري رئيسة شعبة التفتيش والتصاريح التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الإعلانات الترويجية تخضع لرقابة في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية المستهلك.

مشيرة إلى أن الإعلانات تقدم لدائرة التنمية الاقتصادية لأخذ الموافقة عليها، ويتم التدقيق على مضمون الإعلان، وإن هناك مخالفات تحرر بعد استدعاء من لا يتقيدون بالأنظمة والقوانين، مشيرة إلى أن حماية المستهلك تمثل أولوية لديهم.

جاء ذلك على خلفية ملاحظات لعدد من القاطنين في الشارقة، مطالبين بحمايتهم من الإعلانات الترويجية المضللة التي تقوم بها بعض الجهات، حيث تجري تخفيضات على سلع استهلاكية، وعرضها بأسعار أعلى من سعرها قبل التخفيض، مؤكدين أن المشكلة تزداد في فترة الإجازات والمناسبات على اختلافها، وأوضحوا أن بعض الإعلانات تتضمن عروضاً غير واقعية كتسوق واسترد جزءاً من المبلغ أو تقديم خصوم اأقل من المعلن عنها وهو خصم يتنافى مع ما يكون قد ورد في الإعلان.

وقالت المهيري: إنه في حال عدم الالتزام بنص الإعلان يتم استدعاء صاحب الرخص التجارية المعنية في قسم حماية المستهلك وفي حال اكتشاف اختلاف بين الإعلان المعتمد ومصداقية العرض يتم توجيه المخالف بتعديل النص ومخالفته والإعلان يعدل حسب التصريح الممنوح ووفقاً للأنظمة المعمول بها.