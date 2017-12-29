أحمد بن سعيد: فوز مطارات دبي بتصنيف 5 نجوم يعزّز جودة الخدمات

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي إن حصول مطارات دبي على تصنيف خمس نجوم ضمن برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في دبي يعد تقديراً لجودة الخدمة التي نقدمها لملايين العملاء الذين يسافرون عبر مرافقنا كل عام،.

مشيراً سموه إلى أن هذا التقدير يشجع موظفي مؤسسة مطارات دبي وجميع مقدمي الخدمات في مطارات دبي على ضمان تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء في المطار.

وقد تم تقييم مراكز الخدمات في مطار دبي الدولي ضمن ثمانية مجالات، بما في ذلك المواءمة الاستراتيجية، والعملاء، والخدمات، والقنوات، وتجربة العملاء، وكفاءة الخدمات والابتكار، والموارد البشرية والتكنولوجيا، وذلك من خلال تقييم 127 متطلبا رئيسيا وتشغيليا. وقد تم تقييم ما مجموعه 130 مركز خدمة من 20 جهة حكومية في دبي من قبل برنامج التصنيف هذا العام.

لوحة

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد كشف صباح يوم الثلاثاء الماضي، الستار عن لوحات التصنيف الخاصتين بخدمة مركز المجلس الخاص بكبار الشخصيات ومركز مبنى 3 في مطار دبي الدولي، بوصفهما مرفقين يقدمان خدمات بتصنيف خمس نجوم وذلك ضمن إطار برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في دبي.

ويعمل برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2012، على قياس أداء كل مركز خدمة حكومي، على مقياس «من نجمتين إلى سبع نجوم».

وذلك من من خلال عملية تقييم رسمية أجريت تحت رعاية مكتب رئيس الوزراء. ويتم كجزء من البرنامج، تقييم مراكز الخدمات مرة كل سنتين، حيث يتم منحها تقرير التصنيف والتقييم، والذي يتضمن مسح رضا العملاء ودراسات المتسوق السري.