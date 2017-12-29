حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الحميدي وبن درويش

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الزفاف الذي أقامه العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، المدير العام للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمناسبة زفاف نجله المهندس عبد العزيز إلى كريمة سيف سعيد بن درويش.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة - الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، والدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.