محمد بن راشد يزور طلاب الملتقى الشتوي الثاني

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطلاب المشاركين في الملتقى الشتوي الثاني الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يقدّم دورات تخصصية في عدد من المجالات، ومنها الفروسية والرماية والمهارات الإلكترونية.

والتقط سموه مع الطلاب خلال الملتقى ، صورة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في»تويتر».

وأكد اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا اللقاء العفوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أبنائه الطلاب المشاركين في الملتقى الشتوي الثاني يعكس اهتمام سموه الكبير في دعم وتشجيع جيل جديد من فرسان الإمارات.