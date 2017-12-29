محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله بن صالح الجاري الكتبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة حمد الضعيف بن غدير الكتبي، وذلك في قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي العين مساء أمس.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلة الكتبي أفراحهم، متمنياً للعروسين حياة زوجية سعيدة مظللة بالسعادة والبنين والاستقرار.

كما حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أفراح قبيلة الكتبي، وتمنى للعروسين زفافاً ميموناً.

وحضر الحفل عدد من أعيان البلاد ووجهاء وأبناء القبائل في الدولة وأقارب العروسين.