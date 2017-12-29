طحنون بن محمد وخالد بن زايد يحضران أفراح الخييلي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل العرس الجماعي لقبيلة الخييلي، بمناسبة زفاف عدد من أبنائها، وذلك في مركز الأفراح بمنطقة رماح بمدينة العين. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد العرسان، وبارك لهم وشاركهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وحضر الحفل سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة.

ومن جهة ثانية، حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان حفل زفاف حسين جروان الأحبابي إلى كريمة عوض مسفر الأحبابي وذلك في منزل الأسرة في منطقة اليحر بمدينة العين.وهنأ سموه العريس وذويه وبارك لهم أفراحهم متمنياً للعروسين حياة أسرية مليئة بالهناء والسرور والاستقرار. وفي وقت آخر زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، عيسى جابر راشد الخييلي للاطمئنان على صحته وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين وتفقد أوضاعهم.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - لدى زيارته منزل الأسرة في منطقة زاخر بمدينة العين - الأحاديث مع المواطن وعائلته واطمأن على وضعه الصحي وسير علاجه.