تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات الصحية

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي أنه اعتباراً من الأول من يناير 2018 سوف تخضع بعض الخدمات لصحية لضريبة القيمة المضافة بواقع 5% وذلك وفقا لمقتضيات القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الضريبة في الدولة، مشيرة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017.

وأصدر محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بالإنابة تعميما أمس لشركات التأمين الصحي شركات إدارة المطالبات التأمين الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي وأفاد فيه بأن دائرة الصحة قامت بعمل تغييرات على التقارير الإلكترونية للمطالبات وسجل الأشخاص للإبلاغ عن معلومات ضريبة القيمة المضافة.