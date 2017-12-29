الفلاسي: قطاع الفضاء يعتمد على الطاقات الوطنية

أكد معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء الإماراتي يعتمد بشكل أساسي على الطاقات البشرية الوطنية وأفضل المواهب المتخصصة والشابّة. جاء ذلك خلال حفل إطلاق مجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء أمس في أبوظبي.

وحضر حفل الإطلاق الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، وحمده الأنصاري مسؤولة مجالس الشباب بمكتب وزارة الدولة للشباب وشيخة المسكري الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمهندسين والموظفين.

وقال معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي: «يأتي إطلاق المجلس تجسيداً لجهود الوكالة الرامية إلى تمكين الشباب الإماراتي الطموح من ريادة مستقبل قطاع الفضاء وتفعيل مساهمتهم في تحقيق رؤى الدولة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار «مئوية الإمارات 2071» التي تستهدف تمكين الإنسان من إطلاق مواهبه وقدراته لخدمة الوطن في مختلف القطاعات، بما يعزّز مكانة الإمارات لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها».

وأضاف: «قطاع الفضاء الإماراتي يعتمد بشكل أساسي على الطاقات البشرية الوطنية وأفضل المواهب المتخصصة والشابّة منها».

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة أهمية إطلاق مثل هذا النوع من المبادرات على الصعيد الوطني كونها توفر منصة للشباب تدعم أفكارهم الخلاقة ورؤيتهم المستقبلية لقطاع الفضاء الوطني، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار التزام الوكالة بدعم الشباب على التعلم والتطور في المجالات الفضائية والعلمية المتخصصة.

تسليط الضوء

وأكدت حمده الأنصاري مسؤولة مجالس الشباب بمكتب وزارة الدولة للشباب لـ «البيان» أن مجلس شباب الوكالة يسلط الضوء على اختراعات الشباب وإنجازاتهم التي لها علاقة بالفضاء وابتكاراتهم المستقبلية. وأوضحت أن مجلس الشباب بالتحديد دوره سيكون إطلاق مبادرات تفيد وكالة الإمارات للفضاء، وتمكنهم من تفعيل دورهم في هذا القطاع.

بالإضافة إلى تعريف شباب دولة الإمارات بقطاع الفضاء وكيف يمكن أن يساهم فيه الشباب، وكيف يمكن أن يكونوا رواد فضاء في المستقبل. وأضافت إن مجلس شباب الوكالة يفكر بإطلاق مبادرة لإنشاء مجلس شبابي لقطاع الفضاء بالدولة وليس للوكالة فقط، من شباب جميع المؤسسات المعنية بقطاع الفضاء في الدولة.

ثقافة الفضاء

ومن جانبها قالت شيخة المسكري الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء لـ «البيان»: «يهدف المجلس إلى تنمية قدرات قادة قطاع الفضاء المستقبليين من خلال ترسيخ ثقافة الفضاء بين الشباب ونشر المعرفة الفضائية بينهم وتمكينهم في مختلف المجالات ذات الصلة، إضافة إلى العمل كمنصة لإبراز التحديات التي تواجه القطاع من منظور شبابي والسعي نحو الوصول إلى حلول مناسبة لها».

طموح

قال المهندس حامد عبدالله منسق المجلس: «يمتلك الشباب طاقات هائلة قادرة على الإسهام بشكل مباشر في رقي أية أمة من خلال صفات الطموح والإصرار والعزيمة التي يتحلون بها، ويأتي إطلاق هذا المجلس لتوفير منصة ترعى أفكارهم المختلفة وتساعدهم حتى تحويلها من المرحلة النظرية إلى التطبيق العملي بالتنسيق مع مختلف الجهات.