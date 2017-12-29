المرزوقي: عملية دقيقة بمستشفى راشد لمريض يعاني من «الكرون»

تمكن أطباء مستشفى راشد من إنقاذ حياة مريض مواطن في العقد الثاني من العمر كان يعاني من التهاب حاد في بطانة الجهاز الهضمي «الكرون».

وقال الدكتور عمر المرزوقي استشاري الجراحة العامة «جراحات المناظير والسمنة» بمستشفى راشد إن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى راشد وهو يعاني من انسداد شديد في الجزء الأيمن من القولون، والتصاقات شديدة، ووجود وصلات داخلية بين الأمعاء الدقيقة وأجزاء من القولون، إضافة إلى خسارة شديدة في الوزن وصلت إلى 20 كيلوغرام تقريباً،.

حيث باشر الأطباء بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للمريض وتم وضع المريض لـ 3 أسابيع على التغذية الوريدية، ورفع المناعة، تمهيداً لإجراء عملية جراحية بالتنسيق بين فريق جراحة المناظير وفريق الجهاز الهضمي بالمستشفى.

وقال الدكتور المرزوقي إن العملية استغرقت 3 ساعات وتم اجراؤها بتقنية المنظار الجراحي التي تعد من التقنيات الحديثة في هذا المجال، حيث قام الأطباء بفصل الوصلات عن طريق المنظار واستئصال منطقة الانسداد والالتصاقات الشديدة، وعمل وصلات جديدة دون الحاجة إلى الشق الطولي المتعارف عليه في العمليات التقليدية.

وأوضح أن العملية تكللت بالنجاح التام دون أية مضاعفات والمريض غادر المستشفى في اليوم الثالث للعملية.

وأشار الدكتور المرزوقي إلى النجاحات التي حققها مستشفى راشد في استخدام تقنية المنظار الجراحي حيث استعان بهذه التقنية لإجراء أكثر من 20 حالة تتعلق بأمراض القولون.