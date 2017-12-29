قائد عام شرطة دبي: الطلبة ثروة الوطن وحريصون على تعميق انتمائهم

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن الطلبة هم ثروة الوطن وعماده، لذلك فإننا حريصون على تعميق شعورهم بالولاء والانتماء، وتنشئتهم تنشئة واعية يتحلون فيها بالسلوكيات المجتمعية الإيجابية، وكيفية التعامل مع المواقف بما يقتضيه القانون، ويتصفون بالانضباط والنظام وإدارة الوقت وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس، لنؤسس بذلك جيلاً وطنياً قادراً على خدمة وطنه وشعبه.

جاء ذلك خلال اليوم المفتوح لطلبة المدارس الذي نظمته الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دبي ومجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي ضمن برنامج «أمنكم.. سعادتنا»، وبحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، والعميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

والعقيد الدكتور سعيد المظلوم، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للجودة الشاملة، والمقدم الدكتور أحمد آل علي، مدير إدارة التوعية الأمنية بالوكالة، والنقيب علي يوسف آل علي، مشرف الفعالية، والملازم خالد صقر، والأستاذة نور محمد علي من مجلس السعادة والإيجابية.

وقال القائد العام إن اليوم المفتوح يأتي ليؤكّد حرص شرطة دبي على تفعيل دورها في تقديم خدمات مجتمعية أمنية تستثمر في النشء والشباب، وتستغل وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مؤكداً أن شرطة دبي رائدة في إطلاق ودعم الأنشطة الطلابية خلال الإجازات الصيفية والشتوية أيضاً، من برامج تعليمية وتثقيفية وتوعوية بقالب ترفيهي يحفزهم على المشاركة والانخراط والتعلم.

برنامج شتوي

بدورها قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي إن برنامج أمنكم سعادتنا أحد أهم البرامج الشتوية المقدمة للطلبة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والقيادة العامة لشرطة دبي وهو يمثل رحلة علمية ثقافية ترفيهية مقدمة في قالب حديث ويتضمن رسائل مهمة تسهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي.

وبينت سعادتها أن ما يميز البرنامج هو احتكاك طلبتنا بشكل مباشر داخل أروقة القيادة العامة لشرطة دبي ببرامج التوعية التي يقدمها فريق العمل المختص بالشرطة وبصورة تتناسب مع أعمارهم، الأمر الذي يسهم في فتح مدارك طلبتنا .

وأوضحت أن الوزارة تسعى من خلال تعاونها مع القيادة العامة لشرطة دبي في هذا البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها نشر ثقافة الربط الفعلي بين الأمن والسعادة .