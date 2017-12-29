ضاحي خلفان محاضراً: رجل الأمن يضع سمعة الدولة فوق كل اعتبار

ألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي محاضرة، أمام الطلبة المرشحين في السنة النهائية في أكاديمية شرطة دبي، بعنوان «نهي النفس عن الهوى»، وذلك بقاعة «محمد بن راشد آل مكتوم» بأكاديمية شرطة دبي.

وأكد معاليه ضرورة أن يضع رجل الأمن سمعة الدولة فوق كل اعتبار وأن يكون لديه الولاء الكامل لوطنه ومؤسسته، وتغليب الصالح العام لأن مصلحة الدولة تعلو ولا يعلى عليها، والوفاء والالتزام بالعهد، ومناصرة الآخرين، والنزاهة والبعد عن الشبهات مهما كانت مغرياتها.

وكان في استقباله في مبنى الأكاديمية اللواء الدكتور محمد احمد بن فهد، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية.

حضر اللقاء العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وفي بداية المحاضرة عرّف معاليه معنى «نهي النفس» بأنه صدها ومنعها عما تميل إليه من شهوات أو رغبات، ثم تناول عددا من التوجيهات والنصائح التي يستفيد منها الخريجون في حياتهم العملية، والتي شملت العديد من الاعتبارات الأخلاقية والمسلكية، وتنهى عن الكثير من الأمور المخلة بالآداب والقيم.

توجيه

ووجه معاليه بالتحلي بالعدالة والإنصاف وتجنب الظلم، وان يكون الضابط واضحا ولديه المصداقية والشفافية، وقول الصدق، والأمانة وحفظ حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن رجل الأمن الأمين هو الذي يوثق به ويركن إليه ويعمل بدقة وانتظام، والإخلاص في العمل والتضحية بالرغبات والمصالح الخاصة من اجل مصلحة العمل.