شرطتا دبي وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون القانوني

اطلع وفد من شرطة دبي على تجربة شرطة أبوظبي في الشؤون القانونية وأفضل الممارسات المطبقة وآليات العمل في هذا المجال.

وكان العميد الدكتور سالم اليماحي، مدير مديرية الشؤون القانونية، استقبل الوفد الضيف برئاسة العقيد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة الشؤون القانونية بشرطة دبي، وذلك بحضور العميد عبد الوهاب الحوسني، نائب مدير مديرية الشؤون القانونية بشرطة أبوظبي.

وتعرف الوفد إلى البرامج والخدمات القانونيــة في المديرية، وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات للارتقاء في العمل والاستفادة من فرص التحسين.