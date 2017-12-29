لجنة تأمين احتفالات رأس السنة تنفذ سيناريو تمرين الطاولة

أشرف العميد عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، على تمرين سيناريو الطاولة، بحضور نائبه العميد خبير خليل عبيد البشري، ورؤساء لجان فرق تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2018م.

وقال العميد الغيثي إننا على يقين بأن لجنة تأمين الفعاليات على قدر المسؤولية، وأصبح لديها من الكفاءة والخبرة، ما يمكنها من تأمين أكبر الفعاليات، وهي كل يوم تتطور، وتزيد من مهاراتها وإمكاناتها، وذلك نتيجة تواتر الفعاليات بشكل مستمر في إمارة دبي، مؤكداً أنه رغم ذلك لا بد من الاستعداد وإجراء التمرينات والتجارب والسيناريوهات، للتأكد من الجاهزية ومتانة التنسيق بين الفرق واللجان الفرعية.