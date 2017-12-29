الزفين: %40 من الوفيات سببها السرعة المقترنة بمخالفات أخرى

كشف اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس المجلس المروري الاتحادي عن تسجيل 525 وفاة منذ بداية العام الجاري على الطرقات في الدولة وأن 230 منها، بسبب السرعة الزائدة أي ما يعادل 40%.

فيما سجل العام الماضي وقوع 706 وفيات على مستوى الدولة، منوهاً بأن اقتران السرعة بمخالفات أخرى مثل الانشغال بغير الطريق وعدم ترك مسافة كافية واستخدام الهاتف أو الانحراف المفاجئ يجعل من السرعة كارثة تؤدي حتماً للوفاة.

وقال اللواء الزفين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور ممثلي من إدارات المرور على مستوى الدولة: إن حملة «لا تدع السرعة تجعل منك قاتلاً» تعتبر الحملة الأولى الموحدة على مستوى الدولة في عام 2018، وتستمر لمدة 3 أشهر.

وذلك بعد توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بضرورة توحيد الحملات المرورية على مستوى الدولة، منوهاً بأنه سيترك المجال أمام كل مدير إدارة مرور لتحديد الأساليب التوعوية وآلية تنفيذ أهداف الحملة التي تصب في تقليل الوفيات والإصابات والحوادث على الطرقات خاصة تلك المقترنة بالسرعات الزائدة.

ولفت الزفين إلى أن عام 2017 سجل وقوع 1535 حادثاً بسبب السرعة نتج عنها 230 وفاة، فيما سجل العام الماضي وقوع 1787 حادثاً نتج عنها 312 وفاة، وسجلت مخالفات السرعة الزائدة فوق 60 كيلومتراً في الساعة 56 ألفاً و633 مخالفة العام الجاري، فيما بلغت المخالفات للسرعة فوق 80 كيلو فوق السرعة المقررة 5395 مخالفة خلال العام الجاري.

وأشار اللواء الزفين إلى أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين، للحد من الحوادث القاتلة الناتجة عن السرعة والقيادة بتهور، والحفاظ وحماية أرواح مستخدمي الطريق، وتخفيض أعداد الوفيات والإصابات البليغة على طرق الإمارة، منوهاً بأن مؤشر الوفيات على مستوى الدولة انخفض من 5.3 العام الماضي إلى 4.44 العام الجاري لكل 100 ألف نسمة من السكان.

شهد المؤتمر تكريم الرعاة والشركاء والمتعاونين للحملة على جهودهم ومساهماتهم المجتمعية.

تخفيض المخالفات حتى الأول من مارس

قال جمعة السويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة إنه تماشياً مع قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المتعلق بخفض قيمة المخالفات المرورية .

وبدل حجز المركبات بنسبة 50% تستمر القيادة العامة لشرطة دبي بتطبيق القرار الذي يشمل جميع أنواع المخالفات المحررة في إمارة دبي، بدءاً من الأول من يناير 2017 إلى الثاني من شهر ديسمبر 2017 فقط، إنه بإمكان الجمهور الاستفادة من قرار التخفيض، اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2017 حتى الأول من مارس المقبل، وإنه يمكن الاستفادة من القرار عبر قنوات الدفع المتعددة التي وفرتها شرطة دبي.