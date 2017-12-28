الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سان بطرسبرج الروسية

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في مركز بيركريستوك للتسوق في مدينة سان بطرسبرج في شمال روسيا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن إستنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدين لهذا العمل الإرهابي .. مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الروسية في مواجهة العنف والتطرف .. مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن مواساتها للحكومة والشعب الروسي وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين .