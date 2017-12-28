تحويلة مرورية من جسر القرهود باتجاه الميناء وبالعكس

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي مساء بعد غد المرحلة الثانية من التحويلة المرورية الممتدة من شارع الشيخ خليفة باتجاه دوار المركز التجاري وبالعكس ومن جهة القرهود باتجاه الميناء مرورا بشارع الشيخ راشد وبالعكس بطول إجمالي يبلغ نحو 4 كيلومترات مع المحافظة على نفس عدد المسارات القائمة لضمان انسيابية الحركة دون التأثير سلبا على السعة المرورية المتاحة حاليا وتفاديا لأية ازدحامات محتملة.

وأوضحت الهيئة انه تم وضع خطة متكاملة للتحويلات المرورية القائمة على شارعي الشيخ راشد والشيخ خليفة في الاتجاهين لتكون ثابتة طيلة فترة تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق وحرصا على ضمان انسيابية حركة السير وانه من المتوقع أن تبقى التحويلة قائمة حتى أواخر أبريل من عام 2018 من خلال فصل منطقة العمل بشكل كامل بهدف تقليل الإزعاج قدر الإمكان عن مستخدمي الطريق والمقيمين في المناطق المجاورة حيث ان التصميم الهندسي للتحويلات المرورية المؤقتة مطابق لمواصفات الطرق الدائمة من حيث معايير التصميم الهندسي مع توفير الإنارة الكافية طبقا للسرعة التصميمية للطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدميه.

وأضافت الهيئة أنه سيتم استخدام تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية على التقاطع وبالاتجاهات كافة مع تأمين حركة الالتفاف الخلفي للمركبات لضمان سلامة حركة السير على شارع الشيخ خليفة وشارع الشيخ راشد أثناء تنفيذ واستكمال باقي اعمال المشروع الجاري لتطوير وتحسين الحركة المرورية على تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة.

وأشارت الهيئة إلى أن أعمال تطوير المشروع متواصلة وتم الانتهاء من تنفيذ معظم أعمال الجسور والأنفاق حيث يتضمن المشروع تنفيذ جسر علوي بسعة مسارين في كل اتجاه على شارع الشيخ خليفة للقادمين من وإلى منطقة الكرامة دون الحاجة للانتظار على الإشارة الضوئية مع إنشاء نفق بسعة أربعة مسارات لخدمة الحركة المرورية المتجهة من وإلى ميناء راشد مرورا بشارع الشيخ راشد بالإضافة إلى جسر من مسرب واحد تم إنجازه في وقت مبكر من أعمال المشروع وذلك لتأمين الحركة المرورية الحرة للقادمين من شارع زعبيل الى شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى الغرب "الميناء".

يذكر أن مشروع تطوير هذا التقاطع يمثل المرحلة الأولى من مجموعة المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها على محور الشندغة وذلك ضمن الدراسة والخطة المتكاملة التي وضعتها الهيئة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد المركبات الأمر الذي سيسهم في حل مشكلة الازدحام في التقاطع.

وناشدت الهيئة مستخدمي الطرق الالتزام بقوانين المرور واتباع الإشارات الإرشادية واللوحات التحذيرية مع ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة لضمان تنقل آمن وسهل للجميع.