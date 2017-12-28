توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبرا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة جنوبا وغربا.

حركة الرياح .. شمالية شرقية - شمالية غربية / 12 - 22 / 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل 36 كم/ساعة أحيانا على البحر.

حالة البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. وارتفاع الموج من 1 - 3/2 أقدام قرب الساحل، ومن 2 - 5/4 أقدام في العمق.. وأعلى مد عند الساعة 09:11 وأدنى جزر عند الساعة 16:14.



درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 26 16 90 35

دبي 27 19 75 25

الشارقة 27 16 80 20

عجمان 27 17 85 25

أم القيوين 27 15 90 30

رأس الخيمة 25 16 85 35

الفجيرة 26 18 75 40

العين 28 14 70 20

ليوا 26 13 95 35

الرويس 24 15 85 30

السلع 24 16 90 35

دلما 25 18 80 35

طنب الصغرى 24 18 85 45

طنب الكبرى 24 18 85 45

أبوموسى 24 18 80 40