بالفيديو: «البيان» في أعماق «برواز دبي»

المصدر:
  • دبي - بيان السطري
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تأخذكم عدسة البيان اليوم في جولة داخل أحدث أيقونة جمالية في مدينة دبي.. برواز دبي.. المعلم المعماري الحضاري الذي يربط الماضي بالمستقبل.

وبعيدا عن تصميم الهيكل الخارجي نغوص بكم في أعماق هذا المشروع العملاق لنكشف لكم بعض التفاصيل المذهلة.

 

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