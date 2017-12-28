بالفيديو: «البيان» في أعماق «برواز دبي»

تأخذكم عدسة البيان اليوم في جولة داخل أحدث أيقونة جمالية في مدينة دبي.. برواز دبي.. المعلم المعماري الحضاري الذي يربط الماضي بالمستقبل.

وبعيدا عن تصميم الهيكل الخارجي نغوص بكم في أعماق هذا المشروع العملاق لنكشف لكم بعض التفاصيل المذهلة.

الحدث الذي طال انتظاره سنكشف لكم بعض التفاصيل عنه اليوم.. من أمام حديقة زعبيل سنأخذكم في جولة حصرية داخل #برواز_دبي بحديقة زعبيل.. تابعونا @DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/00JiKBrBDz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2017

"أنت في القمة لكنك لن تسقط للأسفل".. يقابل زوار #برواز_دبي لوح زجاجي مزوّد بحساسات يكشف إماراة دبي من الأسفل بمجرد المشي عليه @DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/E7sRXbCcmc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2017

مشهد آخر للمشي على اللوح الزجاجي لقمة #برواز_دبي والذي يختبر شجاعة الزوار ومدى خوفهم من المرتفعات لخوض هذه التجربة من المرة الأولى@DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Cttkj6YVzJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2017

هكذا تبدو الساحة المحيطة ب #برواز_دبي الذي يمثل أيقونة معمارية جمالية تربط الماضي بالحاضر حيث يبلغ طول البرواز 250 مترا بطول 48 طابقا وبعرض 93 مترا @DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0q2OCLHzsb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2017

كيف ستبدو دبي في المستقبل بعد 50 عاماً؟ #البيان تعرفكم على مخطط تصوري لدبي المستقبل خلال زيارة #برواز_دبي https://t.co/TfNwQH8xM9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2017

النافورة الراقصة في ساحة #برواز_دبي والتي تضيف لمسة من الجمال على محيط البرواز @DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pwODVdktb8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2017

مباشر..البيان تكشف لكم الستار عن مشروع #برواز_دبي الذي تقام فيه اليوم الجولة الإعلامية الأولى @DMunicipality https://t.co/NWS48MOjjS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2017

من اليمين يطل #برواز_دبي على دبي الحديثة حيث نرى شارع الشيخ زايد وفي الأفق ترتسم المباني الشاهقة مثل برج خليفة وأبراج الإمارات وبالحركة باتجاه اليسار يذهب الزوار لرؤية دبي القديمة التي تعانق بروحها أصالة الماضي فنرى منطقة ديرة @DMunicipality pic.twitter.com/6VqvtRkmgm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2017

لوحة تفاعلية داخل #برواز_دبي تعرف الجمهور على معالم دبي المميزة كما يمكن للجمهور التقاط صور سيلفي من خلال الشاشة @DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VTzIdZiVLF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2017