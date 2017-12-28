نحلة بسعر جمل في حتا !

للوهلة الأولى قد يظن البعض أنها مزحة، فشتان الفرق ما بين النحلة والجمل حجماً وسعراً، لكن في محطة حتا لإنتاج الملكات التي افتتحتها بلدية دبي أمس خلال مهرجان حتا للعسل، توجد سلالة من النحل تعرف باسم «الساسكاتراز» ويصل بالفعل سعر النحلة الواحدة إلى ألف دولار أميركي أي 3670 درهماً وهو ما يقترب من سعر جمل.

ويحكي مانع الكعبي صاحب شركة عسل حتا وأحد المساهمين في محطة حتا لإنتاج ملكات النحل لـ«البيان»، قائلاً إنها من أحدث سلالات العالم، تم تطويرها وإنتاجها في مقاطعة ساسكاتشيوان في كندا، ومنها أخذت الاسم، حيث استغرق العمل لإنتاج هذه السلالة المتميزة 11 عاماً وبتكلفة بلغت 20 مليون دولار كندي أي ما يعادل 58.1 مليون درهم، ويوجد في محطة حتا ما يقارب 120 ملكة من هذه السلالة إضافة إلى سلالات محلية أخرى.

وأوضح الكعبي أن البرنامج اشتمل على تجميع الجينات المتنوعة في منحل معزول أطلق عليه اسم ساسكاتراز دون مواد كيميائية لاختيار سلالة نحل بخصائص جينية مقاومة لأمراض الحضنة، والعثة، وأيضاً تتميز بزيادة في إنتاج العسل، موضحاً أن معايير الاختيار الأولية هي إنتاج العسل، والقدرة على تحمل الشتاء، ومقاومة العثة، وأمراض الحضنة، ومقاومة تأثير الفيروسات والنوزيما، حيث تمت تربيتها بعدة طرق منها الاختيار الطبيعي، والتهجين، وإعادة الاختيار، وتحليل السلالة، والغرض من هذا المشروع هو التوصل إلى سلالة أكثر إنتاجية.وتم التعاقد مع المقاطعة بشكل رسمي، وتعتبر حتا أول محطة رسمية لإنتاج الساسكاتراز خارج أميركا وكندا.

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