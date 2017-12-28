جمال النقبي.. بلاغة الإشارة

فقد المواطن جمال سعيد النقبي مـن مدينة خورفكان، حاسة السمع بنسبة 100%، منذ طفولته، إلا أن الحماس والإصرار جعلته يضع هدفاً في حياته تمثل في استكمال مشواره التعليمي، ليكتسب من خلاله العديد من المعارف والعلوم والأفكار، وسعى على الدوام إلى تطوير ذاته وفتح آفاق جديدة أمامه، فبالرغم من الصعوبات والتحديات في مسيرته التعليمية، لكنها مليئة بالأمل والتفاؤل وهو ما دفعه إلى البحث عن مؤسسات تعليمية داخل وخارج الدولة تتناسب مع احتياجاته، وتدعم طموحه العلمي.

رحلة

بدأ جمال رحلته التعليمية بالدراسة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من العام 1984 حتى 1988 ومن ثم انتقل للدراسة في الخارج، بمدرسة الأمل في دولة الكويت سنة 1988، وفي العام 1990 انتقل مرة أخرى إلى مدينة الإحساء في المملكة العربية السعودية، حيث أكمل دراسته فيها، وحصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1997، وما أن أنهى النقبي دراسته الثانوية حتى قرر السفر إلى أمريكا في كلية لتعليم الصم حيث حصل على شهادة الدبلوم سنة 1999.

قام جمال بمهام المحاضر في عام 2005 بنادي الثقة لأصحاب الهمم في إمارة الشارقة، حيث نجح في نقل المعلومات إليهم بسلاسة وسهولة من خلال لغة الإشارة، واستمرت فترة عمله معهم لمدة 6 أشهر، ثم انتقل للعمل كأمين الســر في «نادي دبي لأصحاب الهمم»، والآن يتولى مهمة تدريس طالبات «نادي الفتيات في دبي من أصحاب الهمم» قواعد اللغة الإنجليزية وأساسياتها، وقد نال استحسان الحضور.

يمتلك جمال النقبي المعرفة الكافية والشاملة لجميع لغات الإشارة في الدول العربية والخليجية والأميركية، وقام بنقل معرفته وعلم الإشارة الأمريكية لطلبة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لتمكينهم من التواصل.