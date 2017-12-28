«مواصفات» تنفّذ حملة توعية بمقاعد الأطفال في المركبات

تنظم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، اليوم حملة توعية جماهيرية بالنظام الإماراتي لمقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، بالواجهة الرئيسة في فيستيفال سيتي في دبي، لضمان نشر الوعي لدى المرتادين من الأسر وأفراد العائلات كبيرة العدد خصوصاً خلال فترة الإجازات الدراسية حالياً، مستعينة بعرض تجارب عملية لمقاعد أطفال مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، بتعاون مع شركتين حاصلتين على شهادة المطابقة الإماراتية في هذا الشأن.

وأكدت «مواصفات»، أن نظام مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، والذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر، بعدما رفعته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» يضمن أعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال المنتقلين على متن المركبات، بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتخفيض نسب إصابات الأطفال في حوادث مرورية على مستوى الدولة، حيث استند إلى أعلى معدلات الأمان العالمية المطبقة.

رفع الوعي

وأكد المهندس عيسى الهاشمي، مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، أن رفع مؤشرات الوعي لدى الجمهور بأنظمة ولوائح الهيئة يعد أمراً مهماً، حيث ستتيح الحملة التي ننظمها على مدار ثلاثة أيام متتالية، إمكانية أن يطلع الجمهور على نماذج من المقاعد المطابقة للمواصفات، وأن يتعرف إلى تفاصيل النظام الإماراتي لمقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، ويحصل على معلومات عن أهمية شراء مقعد مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية.

ونوه الهاشمي بأهمية التكامل والتنسيق بين الهيئة والمؤسسات الخاصة العاملة في هذا القطاع، من أجل المشاركة في تنفيذ هذه الحملات التوعوية بخدمات الهيئة وأنظمتها، لاسيما وأن هذا النظام سيرفع من مؤشرات جودة الحياة في الدولة، ويقلل من إصابات الأطفال في حوادث المركبات، وقد تم اختيار مكان تنفيذ الفعالية بعناية، حيث تشهد تمركزاً من قبل أولياء الأمور وذوي الأطفال.

حماية

وستعرض شركة سايبكس، الألمانية العاملة في صناعة مقاعد الأطفال للمركبات، مجموعة من مقاعد الأطفال، إضافة إلى توفير خبراء من الشركة لتقديم المشورة والإجابة عن الأسئلة حول سلامة الطفل بشكل عام، إذ تعد مقاعد الأطفال ذات أهمية كبيرة كونها تعطي الأطفال الحماية التي يحتاجون إليها للمساعدة في الحد من خطر حصول الإصابات الخطيرة.