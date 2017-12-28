تخفيض مخالفات المرور في الشارقة يستمر حتى 28 فبراير

أكد الرائد عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة، الاستمرار بتخفيض قيمة المخالفات الموقعة خلال الفترة الراهنة إلى 28 فبراير 2018 وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

داعياً السائقين ومستخدمي الطريق إلى أن هناك عدة قنوات يتم عبرها تسديد تلك المخالفات منها موقع وزارة الداخلية عبر تطبيق MOI، وأيضاً جميع مراكز الشرطة، ومركز خدمات المرور والترخيص، وقسم الدوريات الانجاد، ومبنى القرية المرورية (تسجيل)، بالإضافة إلى مكتب خدمات الشرطة في مركز صحارى.