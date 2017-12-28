ولي عهد أم القيوين يشكل فرق عمل لتطبيق «نموذج تطوير العمل الحكومي»

أصدر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 19 لسنة 2017 بشأن تشكيل فرق عمل فرعية بالدوائر المحلية لتطبيق «نموذج تطوير العمل الحكومي» في حكومة أم القيوين.

ونص القرار على تشكيل فرق عمل التطوير المؤسسي بكل دائرة برئاسة مدير عام الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة لدعم واستدامة التطوير في الدوائر الحكومية المحلية بالإمارة وفقا لمحاور التطوير.

كما نص على أن تتولى فرق عمل التطوير المؤسسى بشكل أساسي تنفيذ ومتابعة أهداف محاور نموذج تطوير العمل الحكومي بإمارة أم القيوين.. والتي تشمل تطوير القيادات والقدرات الحكومية والتطوير الاستراتيجى وتطوير الخدمات الحكومية والأداء والتميز الحكومي والابتكار الحكومى للعمل على تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021» ومواكبة جهود تنفيذ محاور «مئوية 2071».

ويهدف القرار إلى بناء جهاز حكومي أكثر فاعلية وكفاءة وإحداث تطوير نوعي ومستدام في العمل وفق رؤية مستقبلية مع إعداد الكوادر والقيادات الوطنية ورفع كفاءتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة على المستويات كافة.