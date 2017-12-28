أوكرانيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرات السفر المسبقة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه سيصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية أوكرانيا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 31 ديسمبر 2017.

يأتي هذا القرار بناء على مذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوكرانيا في الثاني من نوفمبر 2017.

وقال السفير أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن حملة جوازات السفر العادية يمكنهم دخول أراضي جمهورية أوكرانيا من دون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 30 يوماً في كل زيارة، أما بنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة فإنه يمكنهم البقاء في الأراضي الأوكرانية لمدة 90 يوماً خلال 180 يوماً.

وأوضح الظاهري أن هذه المبادرة من الحكومة الأوكرانية تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، مؤكداً أن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات يأتي انطلاقاً من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

ونوه الظاهري إلى أن الصورة الإيجابية للمواطنين الإماراتيين في الخارج كونهم يعبرون عن نموذج الإمارات في الانفتاح والتعايش المشترك والاندماج في الثقافات أسهم إلى حد كبير في التوصل لهذه المبادرة، مؤكداً أن ذلك يعمق ثقة المجتمع الأوكراني بالمواطن الإماراتي وسلوكه الحضاري.