«الزراعة في أبوظبي» واحة إبداع في مهرجان زايد التراثي

يشكل جناح الواحة الزراعية في مهرجان الشيخ زايد التراثي - الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي - ساحة من الإبداع لاطلاع الزوار على تاريخ الزراعة في إمارة أبوظبي وحجم التطور الذي شهدته على مدار عقود والذي أدى إلى انتاج مجموعة من أبرز المنتجات الزراعية المحلية التي أضحت تشكل أولوية شرائية للمستهلكين خلال الفترة الحالية.

وقال مسؤولون وزوار للمهرجان إن الواحة الزراعية تعد من ابرز الأجنحة التي تشهد إقبالا في مهرجان الشيخ زايد التراثي وتسهم في تعريف الأجيال الناشئة بمسيرة النهضة الزراعية في الإمارة عبر حزمة من الفعاليات الشيقة وتطلعهم كذلك على ما تزخر بها الإمارة حاليا من منتجات زراعية محلية عالية الجودة.

ويقام جناح الواحة الزراعية بتنظيم من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع مركزي خدمات المزارعين والأمن الغذائي بأبوظبي.

وقال ثامر القاسمي رئيس اللجنة المنظمة للواحة الزراعية المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن الواحة الزراعية تتميز بالتنوع وتهدف إلى توعية الجمهور بمجالات عمل الجهاز من خلال ركن التوعية والمحاضرات التي تقدم طيلة فترة المهرجان ونشر التوعية بين طلاب المدارس والأطفال الزائرين من خلال الورش المتخصصة.

وأضاف أن الواحة الزراعية تتيح للجمهور فرصة الاطلاع والمشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات والتسوق والحصول على منتجات طازجة ومصنعة محليا إضافة إلى إرشادهم حول إنشاء حديقة منزلية خاصة بهم وتعريفهم بالشتلات والأسمدة المناسبة للظروف المناخية للدولة.

وقال علي عبدالله سالم «زائر» إن مهرجان الشيخ زايد تراثي وفر منصة مثالية من أجل إطلاع الأجيال الناشئة على مسيرة النهضة الزراعية التي شهدتها الإمارة على مدار عقود.