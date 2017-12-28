55 خدمة في بلدية العين متاحة عبر المنصة الإلكترونية

أنجزت إدارة مكاتب خدمات البلدية في بلدية مدينة العين خلال العام الجاري، تفعيل 55 خدمة إلكترونية في كافة المجالات، ليتم تقديمها عبر منصتها للخدمات الإلكترونية، التي لا تتطلب زيارة العميل للمراكز من أصل 108 خدمات تقدم عبر نافذة الخدمات الموحدة في مراكز خدمة المتعاملين بنسبة 51 %.

حيث تم تحويل 41 خدمة من القنوات المباشرة، وإتاحة 14 خدمة في الخدمات الموحدة من النظام التقليدي، الذي يقدم من خلال مراكز خدمة المتعاملين للنظام الإلكتروني بالكامل، وتعمل البلدية مع مقدمي الخدمات والمطورين التقنيين، في استكمال المرحلة الثانية لتقليل نسبة التقديم عبر القنوات المباشرة، والتي تبلغ نسبتها 13 % من الخدمات التي سيتم تحويلها إلكترونياً.

وأكد ناصر الهرمودي مدير إدارة مكاتب الخدمة البلدية، أن التحول الإلكتروني للخدمات من العمليات الهامة التي تقدمها بلدية مدينة العين، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات والاستجابة للتوجهات الحكومية، وتقديم الخدمة الأفضل للمتعاملين لرفع رضاهم، حيث أصبحت الخدمات متوفرة للجميع عبر المنصات الإلكترونية ولا يحتاج المستخدم سوى قارئ بطاقة الهوية، أو زيارة الفرع الأقرب إليه لتسجيل لمرة واحدة لتوفر لهم الخدمات الإلكترونية الوقت والجهد والتكلفة.

وأضاف أنه تم خلال الفترات الماضية، إعادة تصميم عمليات الخدمات وتطوير قاعدة البيانات الموجودة، حتى تتناسب مع التحول الإلكتروني، بما يشمل تقليل المتطلبات من قبل المتعامل وتسريع مدة تقديم الخدمة، الأمر الذي خفف بدوره الضغط على مراكز خدمة المتعاملين. كما يتيح التحول الذكي، المجال لتبادل المعلومات إلكترونياً، ورفع جاهزية الجهات الأخرى نحو إضافة الخدمات المقدمة ضمن مراكز خدمة المتعاملين التابعة للبلدية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من التحول الإلكتروني للخدمات، التي تم تنفيذها حتى الآن، شملت خدمات تراخيص البناء والبيانات المكانية وإدارة الممتلكات والطرق والبنية التحتية ومكتب الاستثمار والتخطيط الحضري وخدمة المجتمع، بما يضم من خدمات طلب إصدار شهادات إتمام المبنى وطلب رخصة بناء وصيانة مبنى وإصدار الخرائط، وتوفير إحداثيات الأراضي، وتسجيل الوحدات الإيجارية وتجديد عقود الإيجار وإصدار تراخيص فحص التربة وتصاريح الإعلانات وخدمات القسائم وطلبات تسوية الأراضي وحجوزات صالات الأفراح والعديد من الخدمات الأخرى.