مواقف المركبات الخاضعة للتعرفة في دبي مجانية خلال الإجازة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في خدماتها كلها خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة. وتشمل خدمات الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وأوضح يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، إنه سيتم تعطيل مراكز إسعاد المتعاملين خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة من يوم الأحد 31 ديسمبر 2017 على أن يُستَأنف العمل يوم الثلاثاء 2 يناير 2018.

وبالنسبة لمواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، ستكون مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) في الفترة من يوم الأحد 31 ديسمبر 2017 على أن يُستَأنف تفعيل التعرفة يوم الثلاثاء 2 يناير 2018.

وأشار الرضا إلى أن ساعات عمل مترو دبي خلال العطلة ستكون كالتالي: ستعمل محطات الخط الأحمر من يوم الأحد 31 ديسمبر 2017 من الساعة 5:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 12:00 منتصف ليل الثلاثاء 2 يناير 2018.. وستعمل محطات الخط الأخضر من يوم الأحد 31 ديسمبر 2017 من الساعة 5:30 صباحاً وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء 2 يناير 2018. وأوضح أن ترام دبي سيعمل من يوم الأحد 31 ديسمبر 2017 من الساعة 6:00 صباحاً ويستمر حتى الساعة 1:00 من صباح يوم الثلاثاء 2 يناير 2018.

وفيما يتعلق بمواعيد عمل الحافلات العامة (باص دبي)، من 31 ديسمبر 2017 إلى 1 يناير 2018 فستكون كما يلي: المحطات الرئيسة مثل سوق الذهب، ستعمل الحافلات من الساعة 4:25 صباحاً وحتى 12:29 بعد منتصف الليل، ومحطة الغبيبة من الساعة 4:16 صباحاً وحتى 1:00 من صباح اليوم التالي.

وأوضح الرضا أنه سيتم تعطيل مراكز مزودي الخدمة وفحص وتسجيل المركبات من يوم الأحد 31 ديسمبر 2017 إلى يوم الاثنين 1 يناير 2018 خلال عطلة رأس السنة الجديدة على أن يُستَأنف العمل في هذه المراكز يوم الثلاثاء 2 يناير 2018.