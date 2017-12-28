محمـد بن راشـد: العدالة والمساواة والتسامح قيم نبيلـة تُميـز مجتمـع الإمـارات

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أدى في قصر سموه في زعبيل، 17 قاضياً جديداً في المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، اليمين القانونية، إذ أقسم القضاة، ومن بينهم 5 قضاة مواطنين، على أن يحكموا بين الناس بالعدل، ويؤدوا عملهم بصدق وأمانة، وأن يحترموا التشريعات السارية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تساوي جميع الناس، بغض النظر عن لونهم أو جنسيتهم أو ديانتهم أمام القضاء والقانون، لأن العدالة والمساواة والتسامح هي من القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شعبنا ومجتمع الإمارات عموماً.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، القضاة، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والحكمة والتريث قبل إصدار أحكامهم والفصل بين المتقاضين.

ووجههم سموه بضرورة التزام النزاهة والحياد، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عز وجل، وسلطة القانون الذي لا تعلو عليه سلطة. حضر مراسم أداء اليمين، المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، واللواء طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبد القادر موسى نائب مدير محاكم دبي، وخليفة بن ديماس أمين عام المجلس القضائي في دبي، وعيسى شريف رئيس محكمة الاستئناف في محاكم دبي.