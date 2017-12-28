4000 رجل أمن لاحتفالات رأس السنة في دبي

أكد العميد عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اعتماد خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمات الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2018، وذلك لضمان إسعاد جميع الراغبين في حضور الفعالية السنوية، والمقدر عددهم بـ 1.5 مليون شخص من داخل الدولة وخارجها، وضمان وصولهم وخروجهم من وإلى أماكن الاحتفالات بسهولة، لافتاً إلى تخصيص نحو 4 آلاف عنصر أمن لتأمين الاحتفالات، بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة، في كافة الفعاليات في الإمارة.

جهود

وأثنى الغيثي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على جهود لجنة تأمين الفعاليات في دبي، المكونة من القيادة العامة لشرطة دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والترويج التجاري، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة، ومؤسسة دبي للإعلام، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة سيركو، وإعمار العقارية، وإدارة أمن المواصلات، في التجهيز للاحتفالية السنوية.

حضر المؤتمر الصحافي، أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة إعمار، والمهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني، والعميد المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، والعقيد جمعة سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة.

سلاسة الحركة

وأشار الغيثي إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الضخمة، خاصةً في تنظيم حركة السير، حيث سيكون الازدحام المروري من أهم التحديات، نتيجة الحضور الكبير من مختلف الجنسيات.

ودعا الغيثي أفراد الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة، والالتزام بالتعليمات المرورية، تفادياً لوقوع الازدحام، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى على الرقمين المجانيين 999 و901، أو التوجه لأقرب موقع لوجود أفراد الشرطة، موضحاً أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك لتقديم خدمات خاصة بالمعثورات والمفقودات، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي في حوالي 32 خيمة، وتتضمن العصائر والمشروبات للجمهور، وغيرها من الخدمات، كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار.

وشدد الغيثي على أهمية توجه أفراد الجمهور إلى الاحتفالات في وقت مبكر، قبل الساعة الثامنة مساءً، للوصول إلى المناطق المحددة، والالتزام بتعليمات وإرشادات رجال المرور، وعدم عرقلة حركة السير، واتباع اللوحات الإرشادية في مناطق المشاهدة.

مناطق المشاهدة

ودعا الغيثي، الجمهور إلى تحميل تطبيق لجنة تأمين الفعاليات على الهواتف، للتعرف إلى أماكن الاحتفالات ومواعيدها، والإرشادات الواجب اتباعها، مشيراً إلى أن لجنة تأمين الفعاليات حددت مناطق لمشاهدة أفراد الجمهور للعروض الخاصة بالاحتفال في منطقة برج خليفة، التي تتمثل في الواجهة المائية لدبي مول، متنزه الجزيرة، منطقة سوق البحار، ومنطقة البرج بلازا، ومباني ساوث بريدج، وشارع البوليفارد، مؤكداً أن العدد المتوقع حضوره، قد يصل إلى مليون ونصف مليون مشاهد للفعالية.

إغلاقات ومسارات

وأوضح الغيثي أن شرطة دبي، ستقوم بإغلاق الشوارع المحاذية للفعاليات، حيث سيتم إغلاق شارع السعادة من الساعة الخامسة مساءً أمام حركة السيارات، وذلك في منطقة المروج روتانا المؤدية إلى برج خليفة، وإغلاق تقاطع زعبيل في الشارع ذاته الساعة الثامنة مساءً، فيما سيتم إغلاق دوار أبراج الإمارات المؤدي لشارع السعادة الساعة العاشرة مساءً، وكذلك محطة برج خليفة، فيما سيتم إغلاق منطقة البوليفارد الساعة السادسة، وإغلاق شارع الأصايل لاستخدامه كمسار للمواصلات العامة وكبار الشخصيات.

وأكد أنه سيتم إغلاق منطقة بوليفارد ما بين الساعة 5 إلى 8 مساء، وإغلاق مداخل منطقة بوليفارد وبرج خليفة من الشوارع الرئيسة، ما بين الساعة 5 إلى 8 مساء، حسب الازدحام، مشيراً إلى أنه، وبمجرد امتلاء المواقف المخصصة بمنطقة إعمار بوليفارد، سوف تقوم لجنة تأمين الفعاليات، بإغلاق الحركة نهائياً، ليتحول الشارع للمشاة فقط، وإغلاق جميع المداخل المؤدية إلى منطقة برج خليفة، عبر شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع السعادة.

وبيّن أنه سيتم تحديد مسارين للحافلات أثناء خروج الجمهور، وذلك عبر شارع الأصايل نحو المركز المالي التجاري العالمي، باتجاه شارع السعادة أو شارع الشيخ زايد.

مراكز متحركة

بدوره، أفاد العميد سالم الرميثي بأنه سيتم توفير مراكز شرطة متحركة في مواقع الفعاليات، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من الجمهور.

من جانبها، أشارت المهندسة ميثاء بن عدي، إلى أنه سيتم مراقبة جميع وسائل النقل العامة في دبي، وذلك من خلال مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، وذلك بالتنسيق المباشر من خلال مركز التحكم الرئيس للإشارات الضوئية، وغرفة العمليات في شرطة دبي وإعمار.

ولفتت إلى أن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسة، والتي ستضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات، وأيضاً الخدمات الأخرى، بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين، والتي ستهدف لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.

وتابعت: سيتم إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد بين الساعة 5:00 مساء و8:00 مساء، وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة، داعية الجمهور الكريم، الذين لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول، على ضرورة الوجود قبل الساعة 5:00 مساء، كما سيتم إغلاق كل من شارع المركز المالي وشارع الصكوك الساعة 8:00 مساء، وسيبدأ إغلاق شارع الأصايل (من شارع عود ميثاء إلى شارع المركز المالي) الساعة 4:00 مساء، لاستخدامه كمسار للمواصلات العامة ومركبات الطوارئ.

أما شارع السعادة، فسيكون الإغلاق كما يلي: الساعة 6:00 مساء إغلاق تقاطع المروج روتانا المؤدي إلى منطقة برج خليفة والنفق، الساعة 8:00 مساء إغلاق تقاطع أبراج الإمارات.

ونوهت بن عدي للجمهور ومستخدمي مترو دبي، بأن محطة برج خليفة سيتم إغلاقها في تمام الساعة 10:00 مساء، بالإضافة إلى تحديد منطقتين لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد، بالقرب من محطة مترو برج خليفة، وبالقرب من محطة الخليج التجاري، تحت إشراف أفراد الشرطة والفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات، للسماح للمشاة بعبور شارع الشيخ زايد بشكل منظم، وذلك لمنع العبور العشوائي على شارع الشيخ زايد.

170 حافلة

وأشارت بن عدي إلى أنه سيتم تشغيل 170 حافلة لنقل الزوار من منطقة الحدث إلى خارجها، وتحديداً إلى محطات المترو، لتسهيل عملية الخروج، علماً بأن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور، ضمن المسارات المحددة، منها 90 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري، لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى محطة الجافلية ومصلى المنخول، و20 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي، لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور الإسلامي، و35 حافلة لنقل الجمهور من شارع المركز المالي إلى (مواقف نادي الوصل، مواقف الجافلية وديرة سيتي سنتر)، و20 حافلة على شارع المركز المالي لنقل الجمهور إلى مواقف محطة الجافلية ومواقف مصلى المنخول، و5 حافلات لنقل الجمهور بالقرب من قناة دبي المائية إلى محطة مترو بنك نور الإسلامي.

وتوقعت بن عدي، أن يتم نقل 23100 راكب خلال وقت المغادرة ما بين الساعة 12:00 إلى 4:00 صباحاً، كما سيتم توفير مواقف خارج منطقة الحدث (4000 موقف)، يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من وإلى موقع الحدث، من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة.

ولفتت بن عدي إلى أنه سيتم تشغيل كل من الخط الأحمر والخط الأخضر ابتداءً من الساعة 5:30 فجر يوم الأحد 31/‏‏12/‏‏2017، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 1:00 من فجر يوم الثلاثاء الموافق 02/‏‏01/‏‏2018.

فرق الإسعاف

بدوره، أشار خليفة بن دراي، إلى أن هناك 190 سيارة وآلية تابعة لـ «إسعاف دبي»، ستوجد في مناطق الفعاليات، منها 23 سيارة في منطقة برج خليفة، و8 سيارات في دبي مول، و3 باصات كمستشفى ميداني وغيرها، مؤكداً أن كافة فرق الإسعاف ستوجد من الساعة الثانية ظهر يوم 31 ديسمبر، منوهاً بأنه يوجد كادر طبي مدرب للتعامل مع الحالات الخاصة والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم.

وأفاد العقيد جمعة سويدان بأنه سيتم توجيه وإرشاد قائدي المركبات، وعدم مخالفتهم، وفقاً لتعليمات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، داعياً قائدي المركبات إلى عدم الوقوف على جانبي الطريق.

«غينيس»

أكد أحمد المطروشي العضو المنتدب لمجموعة إعمار، استعداد دبي لدخول غينيس ليلة رأس السنة، وقد تم استبدال الألعاب النارية بعروض مُستحدثة من الليزر والموسيقى، كما ستشهد الاحتفالات تجسيد لوحات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة 2018 عام زايد.

تخصيص 4 مواقف و3 مسارات

أكد العميد عبد الله الغيثي، أنه تم تخصيص 4 مواقف للراغبين في الاستمتاع بالاحتفالات تتمثل في مواقف نادي الوصل، القناة المائية، مواقف مصلى المنخول، مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وبيّن أنه تم تحديد مسارات وصول الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، حيث ستكون هناك 3 مسارات، الأول من محطة برج خليفة، وسيقسم إلى قسمين، خاص بالعائلات إلى منطقة منتزه الجزيرة ومنطقة خلف «البرج فيو»، فيما القسم الثاني سيكون للعزاب، وسيتجه إلى «ساوث ريدج» المنطقة المخصصة لمشاهدتهم للألعاب النارية، أما المسار الثاني، فسيكون من محطة المركز المالي، وسيخصص قسم للعائلات المتجه لمنطقة البوليفارد، وسيكون القسم الآخر للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، وسيخصص المسار الثالث للقادمين من محطة الخليج التجاري.

خطة

بطاقة خاصة لدخول الفنادق والمطاعم قرب برج خليفة

لفت العميد عبد الله الغيثي، إلى أنه تم تحديد آلية لدخول زوار الفنادق والمطاعم القريبة من برج خليفة، حيث يستطيعون الوصول إليها عبر إبراز البطاقات الخاصة بالدخول إلى أفراد شرطة دبي، والتي سيحصلون عليها من الفنادق والمطاعم، فيما ستكون هناك بطاقات أخرى خاصة بالمقيمين والمشرفين على الفعالية، وسيتم توفير لوحات إرشادية خاصة بدورات المياه ومناطق الإسعافات الأولية والمواصلات العامة ومناطق الألعاب والمواقف.

وأكد الغيثي أنه تم إعداد خطة متكاملة لأفراد الجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق المشاهدة، بعد نزولهم من محطات المترو، حيث سيتم فرز العزاب عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج الخاصة بعد انتهاء الألعاب النارية، وفي حالة الطوارئ «كمخارج الحريق».

توقع

مليونا مستخدم للمواصلات العامة

قالت المهندسة ميثاء بن عدي، إنه من المتوقع نقل مليوني راكب هذا العام في إمارة دبي، باستخدام الموصلات العامة، مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل مليوناً و793 ألفاً و691 راكباً.

ولفتت إلى أن العام الجاري، سيتم إنشاء معبر مشاة مؤقت إضافي على شارع الشيخ زايد، بالقرب من محطة الخليج التجاري، وذلك لتسهيل عملية خروج وعبور الجمهور إلى الجهة الأخرى، وسيتم توفير لوحات إرشادية إضافية، تدل الجمهور على المواقف البديلة، وأيضاً لوحات لإرشاد المشاة لوسائل النقل المتوفرة وقت المغادرة.

كما سيتم توزيع الحافلات بشكل أفضل، وذلك لتسهيل عملية نقل الجمهور إلى وجهاتهم إلى شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، واستخدام شارع الأصايل (الجسر الجديد)، وقت المغادرة بالاتجاه من شارع المركز المالي إلى جبل علي.