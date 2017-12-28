حالة الطقس المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس رطب ليلا وفي الصباح الباكر من الجمعة إلى الثلاثاء مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف على مناطق متفرقة يتركز على المناطق الداخلية والغربية من الدولة يومي الجمعة والسبت.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام ومعتدل الحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على المناطق الشرقية والشمالية بينما تكون شمالية إلى شمالية غربية غرباً، خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

اما بالنسبة للغد فمن المتوقع أن تزداد الرطوبة ليلاً وفي الصباح الباكر مع تشكل ضباب وضباب خفيف على مناطق مختلفة من الدولة ويكون غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام ومعتدل الحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س أحيانا على البحر الذي يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي قد يضطرب أحيانا نهاراً ويكون خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.