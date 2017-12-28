«رواد فضاء الإمارات» يحتضن أفضل الكفاءات

أكد المهندس سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في «مركز محمد بن راشد للفضاء»، أن «برنامج رواد فضاء الإمارات» تلقى خلال 5 أيام من إطلاقه 1000 متقدم للبرنامج، لافتاً إلى أن فريق لجنة الاختبارات ينتقي أفضل المتقدمين الإماراتيين والمتفوقين دراسياً، للانضمام إلى مسار تدريبي مكثف تم وضعه وفق أعلى المعايير، كي يكونوا على أهبة الاستعداد للسفر والانضمام للعمل مع رواد وعلماء الفضاء الآخرين، والاضطلاع بمهام علمية تستكمل الأبحاث المطلوبة للإعداد للرحلات الفضائية المخطط إطلاقها مستقبلاً، وإيجاد حلول للكثير من التحديات، وإثراء المعرفة الإنسانية والمجتمع العلمي حول العالم.

وأضاف أن البرنامج يحمل العديد من الأهداف تشمل تأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين للسفر إلى الفضاء بعد مسارات تدريبية مكثفة، وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بتجارب علمية تعود بالنفع على البشرية، فضلاً عن تشجيع ثقافة الاستكشاف وتحفيز وإلهام الأجيال الشابة، وترسيخ مكانة الدولة كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة.