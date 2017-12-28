باحث سعودي: مسبار الأمل جذب اهتمام العالم

قال الدكتور بدر السويدان المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران سابقاً بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والباحث بمجال الفضاء، إن مشروع مسبار الأمل الإماراتي يعتبر مشروعاً طموحاً يعبر عن الإرادة في استكشاف كوكب المريخ الغني بأسراره.

وأن المشروع نجح بشكل كبير في جذب الاهتمام للفضاء وحث الهمم لدراسة كوكب المريخ وتوجيه البحث العلمي وتطوير التقنيات المتخصصة، موضحاً أنه مما لا شك فيه أنه عند اكتمال المشروع سوف تكون هناك نتائج إيجابية عدة ستضيف إلى المعارف المتعلقة بالكوكب.

وسوف تكون هناك دروس مستفادة من شأنها أن تثري تجربة الفضاء، لافتاً إلى أن المسبار سيفتح الباب على مصراعيه لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية بالمريخ، خاصة أن الدراسات تشير إلى وجود معادن فذة، ما يعود بمكاسب طائلة مستقبلاً.

وشدد على أهمية تسلح الشباب العربي بالعلم والمعرفة وتوجيه اهتماماتهم البحثية والعلمية إلى مجال الفضاء وعلومه كما كان أسلافهم، حتى يمكن إرجاع تاريخنا الناصع والبناء عليه مستقبلاً بما ينعكس إيجاباً على كل العرب.