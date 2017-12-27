" وام " تطلق "خدمة إخبارية خاصة بالطفل " يناير المقبل

تعتزم وكالة أنباء الإمارات إطلاق " خدمة إخبارية خاصة بالطفل " من المقرر أن تبدأ بثها مطلع العام 2018.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار العمليات التطويرية لمحتوى " وام " ودعمها للشركاء الاستراتيجيين ودورها التنويري الفاعل في غرس البذور الأولية للشخصية الوطنية.

واعتبارا من يناير المقبل .. سيتلقى الشركاء الاستراتيجيون - في وكالات الأنباء والصحف والمجلات ومحطات الإذاعة وقنوات التلفزة والمواقع الإلكترونية - نصوص المواد الخاصة بالخدمة المستحدثة عبر " خدمة البث ".. بينما بإمكان الجمهور متابعة ومطالعة هذه المواد عبر منصات " وام " على مواقع التواصل الإلكتروني أو النافذة التي تم استحداثها على الموقع الإلكتروني للوكالة.

ومن شأن هذا النوع من الخدمات الإعلامية دعم تنوع الخيارات التي تقدمها " وام " لشركائها الاستراتيجيين، خاصة ممن لديهم نشرات وصفحات ونوافذ معنية بالطفل.

وتواكب " الخدمة الجديدة " الأحداث المحلية والخليجية والعربية والعالمية بما تشمله قطاعاتها من ثقافة ومعرفة وفنون وترفيه وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي وتاريخ.. إضافة إلى عالم الحيوان وأخبار المشاهير فضلا عن قضايا حقوق الطفل والتعليم، مع تغطيات للفعاليات المقدمة للأطفال في مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية.