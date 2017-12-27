زايد للإسكان يعتمد أسماء 449 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 449 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 322 مليون درهم.

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج، أن قيادتنا الرشيدة حريصة على استقرار الأسرة المواطنة من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفراده والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية، ويأتي هذا الحرص ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق.



وأضاف معالي رئيس مجلس الإدارة، أن هذه الدفعة من مستحقي الدعم السكني تُعد آخر دفعة يُعلن عنها البرنامج خلال العام الجاري، إذ اعتمد البرنامج 7000 آلاف اسماً من مستحقي الدعم السكني منذ يناير من العام الجاري حتى اليوم محققاً بذلك خطته ومؤشراته في الأجندة الوطنية 2021 ومقلصاً فترات الانتظار للحصول على الدعم السكني في أقل من عامين بهدف تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.



الدعم السكني



وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 325 قرضاً و124 منحة سكنية وتنوع ما بين 344 من فئة بناء جديد و20 من فئة استكمال مسكن و9 من فئة صيانة على مسكن و36 من فئة شراء مسكن و8 من فئة مسكن حكومي و7 من فئة إضافة وتوسعة على مسكن و25 من فئة إضافة على مسكن.



فئة بناء جديد



واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 344 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.



فئة استكمال مسكن



كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 20 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة صيانة على مسكن



وأعلن البرنامج عن اعتماد 9 من مستحقي فئة صيانة على مسكن، وتعد صيانة على مسكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.



فئة إضافة وتوسعة على مسكن

كما وتضمنت الدفعة 32 من فئة إضافة وتوسعة على مسكن، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.



فئة شراء مسكن



وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 36 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.



فئة مسكن حكومي



واعتمد البرنامج أسماء 8 من فئة مسكن حكومي، ويقدم البرنامج المساكن الحكومية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بالقيمة المناسبة.