افتتاح مهرجان حتا للعسل

المصدر:
  • عبادة إبراهيم
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افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وحسين لوتاه مدير عام بلدية دبي والقنصل الياباني أكيما أوميزاوا   اليوم مهرجان حتا للعسل في دورته الثانية.

وتم عرض أكبر صينية شمع بري طبيعي مقطوع من الأشجار إنتاج النحل الصغير المحلي (الطريد) في المهرجان ، بطول 230 مترا ، وزن400 كيلو والقيمة 12000 درهم - والتكلفة الإجمالية 140000 درهم.

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