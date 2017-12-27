افتتاح مهرجان حتا للعسل

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وحسين لوتاه مدير عام بلدية دبي والقنصل الياباني أكيما أوميزاوا اليوم مهرجان حتا للعسل في دورته الثانية.

وتم عرض أكبر صينية شمع بري طبيعي مقطوع من الأشجار إنتاج النحل الصغير المحلي (الطريد) في المهرجان ، بطول 230 مترا ، وزن400 كيلو والقيمة 12000 درهم - والتكلفة الإجمالية 140000 درهم.

أثناء التواجد في محطة حتا لإنتاج ملكات النحل للتعريف بنوع السلالات وطريقة إنتاج الملكات@DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/p2QMoszCQB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2017

الاستعداد للذهاب إلى المنحل لرؤية الملكات النقية من سلالة الساسكاتراز والتي تبلغ قيمة الواحدة منها أكثر من ألف دولار#مهرجان_حتا_للعسل @DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rXIlZprvCj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2017

حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي: #مهرجان_حتا للعسل متميز هذا العام وهناك مشاركات من السعودية وسلطنة عمان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TkJnotpUo6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2017