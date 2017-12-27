محمد بن راشد: شباب الوطن يسهرون لتحــويل رؤيتنا لمستقبل الإمارات إلى حقيقة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل خلال مأدبة الغداء الأسبوعية «وسام المعلوماتية»،.

وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.

قامت بتسليم الوسام إلى سموه الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية وفريق العمل يونس آل ناصر ووسام لوتاه وهدى الهاشمي ومطر الحميري وخليفة المري وعبدالعزيز الطنيجي وميره سلطان وعلياء المر وشيماء الزرعوني وإيمان طاهر وسارة الزرعوني ووحيد الهاشمي وحمد العوضي وحصة البلوشي.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشباب مبادرتهم الطيبة وأعرب عن سعادته بلقاء هذه النخبة من شباب الوطن الذين يسهرون ويجتهدون من أجل تحويل رؤيتنا لمستقبل دولة الإمارات عموما ودبي خاصة إلى حقيقة ودافع فعلي على الأرض لإسعاد مواطنينا وجميع أفراد وشرائح مجتمع الإمارات.

وقالت الدكتور عائشة بن بشر خلال تقديمها الوسام الأرفع إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات ودعم البنية التحتية واستدامة التنمية أحدث تغيرات استثنائية في تحقيق رؤية حكومة دبي لجعل المدينة الأسعد والأذكى عالمياً.

وأعربت عن سعادتها وفريق عمل مكتب دبي الذكية ومؤسساتها بتسليم سموه هذا الوسام الرفيع تقديراً لسموه وعرفاناً بتوجيهاته السامية لجميع المعنيين في دبي لتحويل حكومتها التقليدية إلى حكومة ذكية بالكامل .

وهذا ما تم إنجازه فعلياً والانتقال إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي في العام 2017 وأخيراً إطلاق مبادرة الثروة الرقمية القائمة على عنصرين مهمين إنترنيت الأشياء والشهادات الرقمية لتعزيز صناعة المستقبل والاستثمار بها بهدف إكمال الحياة الذكية بأهدافها كافة العام 2021 كي تكون دبي الرائدة عالميا في تطبيقات متطلبات حياة عصر الثورة الصناعية.

ويعتبر الوسام أعلى جائزة تقديرية تمنحها جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية والتي تسلمتها «دبي الذكية» من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.