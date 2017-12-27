وفد من «قضاء في أبوظبي» يزور واحة الكرامة

زار وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، «واحة الكرامة» في أبوظبي، والتي تم تشييدها تخليداً لذكرى شهداء الوطن الأبرار.

وقام الوفد بجولة في الواحة، بدأت أمام نصب الشهيد، المكون من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة تسند كل واحدة منها على الأخرى في تعبير رمزي عن الوحدة والتكاتف والتساند والتآلف والقوة، وفي مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب فيما نقش على الألواح سطور من أشعار وأقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واقتباسات من أقوال أصحاب السمو شيوخ الإمارات.