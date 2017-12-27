شرطة رأس الخيمة تُلزم سائقي الشاحنات بأوقات الحظر خلال الضباب

حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قائدي الشاحنات وحافلات نقل العمال من اختراق مواعيد الحظر المفروضة خلال تقلبات الطقس والضباب لضمان سلامتهم وسلامة مرافقيهم.

وتحدث سانجاي خانه الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة، لـ«البيان» عن استقبال المطار، أمس، طائرتين محولتين من مطار الشارقة نتيجة لسوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف الذي غطى أجواء الشارقة خلال الساعات الماضية، حيث استقبل المطار طائرة قادمة من بومباي والأخرى من كازاخستان.

وأدى انتشار الضباب إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على شوارع الإمارة، ما أدى لتأخر الكثير من الموظفين عن الوصول إلى مقار عملهم.

وفي السياق، حذر العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة برأس الخيمة، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مع أصحاب الشركات ومن يمثلهم، بضرورة التزام قائدي الحافلات والشاحنات بأوقات الحظر المفروضة خلال أوقات الضباب وتقلبات الطقس.