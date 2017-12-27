120 موقعاً للألعاب النارية في رأس الخيمة احتفاءً بحلول العام الجديد

تحتفي «جزيرة المرجان» في إمارة رأس الخيمة بحلول العام الجديد 2018 عبر تنظيم واحد من أكبر عروض الألعاب النارية في دولة الإمارات، الذي يتوقع له أن يكون حدثاً عالمياً مذهلاً تتألق فيه سماء مشروع الواجهة البحرية بمظلة من الألعاب النارية الملونة التي ستنطلق من 120 موقعاً لترسم أمام الجمهور لوحة فنية استثنائية بكل المقاييس.

وفي هذا الإطار، تعاونت «جزيرة المرجان» مع عدد من الهيئات الحكومية في إمارة رأس الخيمة، بما فيها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وإدارة الأشغال والخدمات العامة، لإنشاء منطقتين جديدتين لاستقبال جموع الزوار القادمين للمشاهدة، إضافة إلى توفير أكثر من 5 آلاف موقف للسيارات حول الجزيرة.

ومن المتوقع للحدث الذي تم تصميمه وفقاً لأرقى معايير السلامة والأمان أن يستقطب آلاف الزوار لمشاهدة أمسية الألعاب النارية الأكثر تميزاً في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفاءً بحلول العام الجديد.

وقال المهندس عبد الله العبدولي، العضو المنتدب لـ«جزيرة المرجان»: سنوفر لزوارنا هذا العام تجربة جديدة بكافة المقاييس، في حدث نثق بأنه سيبعث إحساساً بالفخر والاعتزاز في نفوس سكان رأس الخيمة ودولة الإمارات، من خلال عرض استثنائي للألعاب النارية نتخطى به حدود المألوف. وستقام أمسية عروض الألعاب النارية لاعلى امتداد شاطئ مشروع الواجهة البحرية.