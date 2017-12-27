190 مركبة إسعاف على أهبة الاستعداد لاحتفالات رأس السنة في دبي

أعدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خطة متكاملة لتغطية احتفالات رأس السنة الميلادية مساء 31 ديسمبر الجاري، خصوصاً في محيط برج خليفة، ودبي مول، ودبي فيستيفال سيتي وبرج العرب وهي مناطق ستشهد الاحتفال الرئيس للإمارة، والذي سينقل مباشرة على الهواء، عبر قنوات مؤسسة دبي للإعلام.

وكشف خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،عن تأمين 45 فعالية واحتفالاً متنوعاً بهذه المناسبة، وتفعيل كل النقاط الإسعافية، البالغ عددها 100 نقطة في أطراف الإمارة.

وفي المناطق الحيوية، والطرق الداخلية والخارجية، مبيناً أنه تم وضع 190 سيارة متنوعة على أهبة الاستعداد للتدخل السريع، حال وقوع حوادث، منها خمس سيارات رياضية، و17 مستجيباً و 3 دراجات نارية و3 مركبات للكوارث و 4 وحدات للدعم الفني ومستجيب للتدخل البري وخدمة المخيمات الشتوية.

نقاط

وأكد بن دراي أنه تم وضع 23 نقطة إسعاف إضافية حول برج خليفة، إضافة إلى 8 مركبات إسعاف في مركز التسوق «دبي مول»، وحافلتين تقومان بدور مستشفي ميداني ووحدة دعم تضم 100 مسعف.

وأشار إلى أنه تم تفعيل جميع نقاط الإسعاف في مطارات دبي تجهيزاً لاستقبال القادمين أو المغادرين ، اضافة إلى تفعيل النقاط الإسعافية الذكية والتي تبدأ عملها والتحرك بناء على عدد الرحلات والمسافرين من مطارات دبي أو القادمين إليها.

وأوضح أنه تم استدعاء 838 مسعفاً وسائقاً للتدخل السريع في أوقات الذروة والاحتفالات، منهم 15 مرسلاً طبياً وثلاثة مأموري موجة ومشرفي إرسال طبي، لافتاً إلى أن المؤسسة قامت بتفعيل خطة إدارة الأزمات والكوارث التي وضعت للتنفيذ في مثل هذه الظروف.

دعم فني

وأشار إلى أن المؤسسة أضافت عدداً من المركبات ووحدات الدعم الفني للخدمة في تلك الليلة، تحسباً لأية حالات طارئة، مؤكداً أن الخطة وضعت لعدد متنوع من الشباب والفتيات، ما بين مسعفين داخل سيارات الإسعاف، ومسعفين مترجلين في دبي مول ومنطقة برج خليفة وبالقرب من الفنادق الكبرى ، وإعمار بوليفار و دبي مول وحول برج خليفة وتم تخصيص مركبة إسعاف لأصحاب الهمم.

وفي القرية العالمية ، مؤكداً أن الخطة تتضمن تأمين مجموعة من المسعفين يستخدمون الدراجات الهوائية والنارية لتلافي الازدحام والتدخل السريع إضافة إلى توفير المسعفات للحالات النسائية وإصابات الأطفال.

وسيتم التركيز أيضاً على احتفالات رأس السنة الميلادية في فيستيفال سيتي بتواجد 4 مركبات إسعاف و4 مسعفين دوريات راجلة للحرص على سلامة الجماهير، بالإضافة إلى الفنادق التي ستشهد ازدحاماً مثل فندق أتلانتس حيث ستتواجد مركبتي إسعاف لتأمين الاحتفالات وفندق زعبيل سراي وفندق جميرا وبرج العرب وميناء السلام و8 فنادق محيطة في بوليفارد محمد بن راشد وفندق العنوان مونتغمري والمرابع العربية ودبي باركس .