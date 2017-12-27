رغس الأنصاري..مهندسة «الناموس»

الهندسة والفنون وحب التطوع، أساسيات مزجتها رغس الأنصاري في طموحاتها، فتكاملت بها نظرتها للمستقبل الذي تستعد لمواجهته ببصمة مختلفة ومشاريع استثنائية مستفيدة من الفرص ومساحات الإبداع التي وفرتها لها هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مجال الهندسة المعمارية إذ حفزها ذلك على المشاركة بفاعلية في مشاريع الهيئة المتنوعة.

وجدت رغس دعماً كبيراً لطموحاتها وثقة كبيرة في قدراتها، ومنذ انخراطها بالعمل في مجال التخطيط وتطوير الأعمال بالهيئة لاحظت انسجاماً كبيراً مع فريق عملها الذي حرص على صهر الفروقات والخبرات بين الموظفين في بوتقة واحدة لتحقيق الأهداف ونجاح المشاريع، وهو ما منحها خبرة لتكون ضمن فريق العمل الذي أنجز دراسات البنية التحتية لمحطات النقل العام لإكسبو 2020 والتي تضمنت تصميم المحطات ودراسة التحديات وإيجاد سيناريوهات بديلة، كما أهلها ذلك للمشاركة في دراسة أفضل الممارسات العالمية وتطوير دليل يتضمن معايير تقييم وتصنيف محطات ومواقف الحافلات، وتحديد الخدمات المطلوبة وفق التصنيف.

التميز الوظيفي لم يتوقف عند رغس بمجرد حصولها على جائزة الهيئة للتميز «الناموس» في دورتها السادسة عشرة، واختيار مشروعها كأفضل مشروع من بين 20 عملاً معمارياً في جائزة الشيخة منال للفنانين الشباب من فئة التصميم المعماري، ولم تتوقف مسيرتها التعليمية عند حصولها على البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 2013، بل حرصت على تعزيز خبراتها العلمية بالاستفادة من الجانب العملي من خلال اختيارها تخصص التخطيط الحضري في رسالة الماجستير الذي تهدف من خلال دراسته إلى المساهمة في المشاريع العمرانية التي تقوم بها طرق دبي بشكل خاص وإبراز دور المرأة الإماراتية في تخصصات الهندسة المعمارية بشكل عام.

وفي خضم المهام التي عكفت على إنجازها رغس في عملها، التطوع الذي وجدت أنه نافذة من نوافذ التميز ومنبع الإيجابية في الحياة، حيث حافظت على مشاركتها في 8 فرق تطوعية وقدمت لها مقترحات للنهوض بالأداء التطوعي، وبلغت ساعتها التطوعية 319 ساعة منها 297 ساعة كانت في اكسبو ميلان وتسعى لزيادتها تمهيداً لمشاركتها في اكسبو دبي لتوظف ما اكتسبته من خبرات في التواصل لزوار إكسبو 2020.